Kabaktepe’den Bartın patlaması açıklaması: “Acımızı kirli siyasete meze yaptırmayacağız”

Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde önceki gün yaşanan maden faciası sonrasında 41 maden işçisi şehit oldu, 58 işçi ise kurtarıldı. Bu patlama sonrası tüm Türkiye ise yasa boğuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de patlamayla ilgili olarak sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"BİR FELAKET İLE SARSILDIK"

Kabaktepe sosyal medya hesabından "Değerli dostlar; millet olarak söz söylemenin zorlaştığı, cümlelerin düğümlendiği, kelimelerin manasını kaybettiği bir felaket ile sarsıldık. Üzgünüz, kederliyiz, acımız derin ve kalbimizde tarifsiz bir sızı var. Kara haber, vatan toprağının her karışını sardı. Karalar bağladı yüreklerimiz. Acı haber ile Bartın'ın ilahi ırmağı kara kesildi birden" dedi.

"BARTIN AMASRA'DAN GELEN KARA HABER İLE TEK YÜREK OLDU MİLLETİMİZ"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Canımız yanıyor... Bazı günler vardır, duygular dile gelir de söze dökülemez. Bazı bakışlar vardır yıkar, bazı bakışlar vardır yakar, bazı bakışlar vardır umudu diler, ümidi arar. Bartın Amasra'dan gelen kara haber ile tek yürek oldu milletimiz, anında inisiyatif aldı devletimiz. Yaralılarımıza ulaşmak için kurtarma çalışmaları ivedilikle başladı. Yürekler bir oldu, Bartın oldu, hüzne boğuldu. Maalesef 41 canımızı, 41 emekçimizi, 41 kardeşimizi kaybettik."

"VAR İSE BİR İHMAL ELBET HESABI SORULACAKTIR"

Sözlerine devam eden Kabaktepe "Acımızın tarifi, acıyı taksim etmenin kültürümüzde yeri yok. Acı üzerinden siyaset yapmanın ahlak anlayışımızda karşılığı yok. Birimizin eline iğne batsa, hepimizin canı acır. Bir eve ateş düşse her ocak hüzne boğulur. Acımız soğumadan inceleme yapılacak, var ise bir ihmal elbet hesabı sorulacaktır. En küçük bir suistimal var ise sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

"ACIMIZI KİRLİ SİYASETE MEZE YAPTIRMAYACAĞIZ"

Son söz olarak Kabaktepe şunları söyledi: "Acı bizim acımızdır. Şehitlerimizin evlatları yüce milletimize emanettir. Yaraları omuz omuza vererek saracak, acımızı kirli siyasete meze yaptırmayacağız. Geçmiş olsun Bartın! Geçmiş olsun Türkiye'm. Başımız sağ, aziz milletimiz var olsun."