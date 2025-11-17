Haberler Yaşam Haberleri Kabine Toplantısı kararları: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!" 17 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 19:22

Son olarak 3 Kasım’da toplanan Kabine bugün 3 kritik başlık etrafında masaya oturuyor. Terörsüz Türkiye, ekonomik gelişmeler ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte Kabine Toplantısı konuları, gündem maddeleri ve saati.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı konuları tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Terörsüz Türkiye, dış politika ve ekonomi başlıkları altında değerlendirilecek olan konularla ilgili olarak Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var gibi sorular araştırma konusu oluyor. İşte Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri;

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ!

Kabine Toplantısı 17 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) gerçekleşti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"KAZANIN NEDENİ İNCELEME SONUCUNDA GÖRÜLECEK"

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olay mahallinin güvenliğinin sağlanması konusunda iş birliği içinde hareket ettiler. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Uçağın enkazına kısa sürede ulaştık.

Kahraman askerlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen OGM'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Allah'tan rahmet diliyorum.

Kazanın nedeni inceleme sonucunda görülecek.

"GENÇLERİMİZİN HER ALANDA İYİ YETİŞMESİ İÇİN CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ"

Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize sürekli yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız iki haftayı dolu dolu geçirdik. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken, biz gençlerimiz geleceğimizdir anlayışıyla onların her alanda iyi yetişmesi için cansiperane çalışıyoruz.

Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi ve ekonomik kalkınmanın ivme kazanması için üzerimize düşeni yapmaktan geri kalmayacağız.

Savunma sanayiinde dünyada üst lige çıktık. İHA ve SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Tek parti zihniyetinin devlet ile millet arasında ördüğü duvarları, reformlarla ortadan kaldırdık.

