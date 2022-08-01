Kritik konuların konuşulduğu ve yeni düzenlemelerin kararlaştırıldığı Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Kritik toplantı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Masada en dikkat çeken konu ise; kredi kartı borçlarına yönelik düzenleme oldu. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gibi merakla beklenen detaylar...