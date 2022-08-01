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Giriş Tarihi: 1.8.2022 18:27 Son Güncelleme: 1.8.2022 18:27

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || (1 Ağustos 2022) Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kritik kabine toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. Bugün Bakanlar Kurulu’nun masasında icra aşamasındaki kredi ve kart borçlarına ilişkin yeni düzenleme yer alırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında yapacağı konuşmaya çevrildi. Bu kapsamda “Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?” soruları yanıt arıyor. Özellikle de kredi kartı ve kredi borçları bulunan vatandaşlar yeni düüzenlemenin detaylarını merak ediyor. İşte 1 Ağustos 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || 1 Ağustos 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kritik konuların konuşulduğu ve yeni düzenlemelerin kararlaştırıldığı Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Kritik toplantı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Masada en dikkat çeken konu ise; kredi kartı borçlarına yönelik düzenleme oldu. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gibi merakla beklenen detaylar...

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.

SON DAKİKA: Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı'nda | Video

Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

İcra ve kredi kartı borçlarına yapılandırma gelecek mi? Takibe düşen borçlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek | Video

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

KREDİ VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

TAHIL KORİDORU

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum konuşulacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || (1 Ağustos 2022) Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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