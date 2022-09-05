Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı gündemi neler?

Elbette 'mandacı iktisatçılar', programı kötülemek için hala dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye, yatmaya devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişkin kimi eleştirilerini söylemekle birlikte, programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor."

İşçiden memur ve emekliye kadar her kesimin ücret artışlarını yüksek tuttuklarını, düşük gelirli kesimlerin konut ihtiyacını karşılamak için 13 Eylül'de ayrıntılarını açıklayacakları yeni bir atılımı da başlattıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: