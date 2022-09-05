Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı gündemi neler?

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bekleniyor. Enflasyonla mücadeleden TOKİ sosyal konut projesi detaylarına kadar birçok konu bugün Kabine Toplantısı gündemi içinde yerini alacak. Kabine ne zaman toplanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek, gündeminde neler var? İşte, detaylar…
EYLÜL KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 5 Eylül 2022 (bugün) tarihinde yapılması öngörülüyor.
Saat henüz tam olarak belirlenmese de geçen toplantılara göre saat 14.00-15.00 sularında başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde açıklama için kamera karşısında olacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine gündemi yine oldukça yoğun. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra TOKİ sosyal konut projesi detaylarının görüşülmesi bekleniyor. Detaylar 13 Eylül 2022 tarihinde Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.
Yunanistan gerilimi hakkında konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz toplantıda bahsettiği otomobil piyasası ve icralık borç tasfiyesi hakkında da açıklaması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın teorik arka planının ve uygulamadaki mantığının anlaşılmasının vakit aldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için bu tür tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Bizim yıllar önce yaptığımız, önceliği istihdama ve üretime verme tercihine, bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın da yönelmeye başladığını görüyoruz.
Elbette 'mandacı iktisatçılar', programı kötülemek için hala dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye, yatmaya devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişkin kimi eleştirilerini söylemekle birlikte, programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor."
İşçiden memur ve emekliye kadar her kesimin ücret artışlarını yüksek tuttuklarını, düşük gelirli kesimlerin konut ihtiyacını karşılamak için 13 Eylül'de ayrıntılarını açıklayacakları yeni bir atılımı da başlattıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Otomobil piyasasındaki oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık. Gelişmelere göre yeni tedbirler alacağız. İstihdamı, temel iş gücü eğitiminden uzmanlığa kadar her seviyede destekliyoruz. Kamu çalışanlarını ek gösterge meselesinde, sağlık çalışanlarının özlük hakları beklentilerine kadar pek çok konuyu çözdük. Gençlerimizin umutlarını güçlendirecek her adımı atıyoruz. Bu çerçevede, öğrencilerimizin stajlarını İnsan Kaynakları Ofisimiz bünyesinde kurduğumuz Ulusal Staj Programları ile objektif kriterle gerçekleştirebilmesini sağladık."