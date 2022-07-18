Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı KYK borçları için yanıt olacak!

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.