Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı KYK borçları için yanıt olacak!

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları heyecanla bekleniyor. İki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştirildiği bilinen toplantının en önemli konusu KYK kredi faizleri olacak. Milyonlarca ilgilinin yanıt aradığı "KYK borçları silinecek mi" sorusu kabine toplantısı ardından yanıt bulacak. Arama geçmişlerinde yerini aldı: Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanması beklenen Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta başlayacak ve bitecek? İşte cevaplar…
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
15 günde bir; Pazartesi günleri toplandığı bilinen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Buna göre toplantının 18 Temmuz 2022 (bugün) gerçekleşmesi bekleniyor.
Peki, bu hafta Kabine Toplantısı konuları neler?
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.
KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.