‘Kabuklu Bina’da ‘kaçak kat’ cinayeti! Kaçak kat tespit edilmiş gereği yapılmamış

YIKIM SEBEBİ: KAÇAK KAT VE KALİTESİZ MALZEME

Binanın yıkılmasında zeminin rol oynamadığını belirten heyet, yıkılma sebebinin proje harici çalışmalar ve malzeme kalitesinin yetersizliği olarak belirledi. Bu nedenle de yapı sahibi ve müteahhit Hikmet Yeşilyurt ile inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun asli kusurlu olduğunu ifade etti.

KAÇAK KAT TESPİTİ VAR, GEREĞİ YAPILMAMIŞ

Binanın yıkılmasında önemli rol oynatan 2 kaçak katın ruhsat makamınca resmi olarak tespit edildiği fakat herhangi bir işlem yapılmadığının da altını çizen heyet, belgede imzası bulunan 5 belediye personelinin ise tali kusurlu olduğunu belirtti. Diğer sanıklar yönünden kusur tespitinin yapılamadığı aktarılan 5 bilirkişinin hazırladığı raporun ardından mahkemenin davaya ilişkin karar vermesi bekleniyor.