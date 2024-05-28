Kaçağa barikat

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde koronavirüs ile birlikte binlerce bungalov ev yapıldı. Ancak bir anda ortaya çıkan artış nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) çalışma başlattı. Kaçak su kullanan yerler belirlendi. Ekipler, Sapanca Uzunkum bölgesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunan ve 90 bungalov evin bulunduğu ünlü otele ait tesisin 'usulsüz kullanımdan' suyunu kesti. Yasal işlem yapan ekiplere CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin tepki gösterdi. İlk gün yaşanan bu olaylar sonrasında 2. gün ise ortalık karıştı ve hiç beklenmedik bir olaylar gelişti.Rüstempaşa Mahallesi ile Çayiçi Mahallesi arasındaki Sahil Caddesi'nde kaçak su kesimi yapan ekipler karşılarında Sapanca Belediyesi'nin zabıta ekiplerini buldu. Bundan güç alan kaçak su kullanan işletme çalışanları SASKİ ekiplerine karşı geldi. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin da polis eşliğinde denetim yapmasının infiale sebep olacağını söyledi. Öfkeli kalabalık Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın halk günü yaptığı o anlarda belediyeye gelen bungalovcular nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. SASKİ ekiplerinin kaçak ve uygunsuz abonelik nedeniyle su bağlantılarını kestiği belirten Başkan Yusuf Alemdar şu an kullanılan ruhsatların hukuksuz olduğunu belirterek iskanı olmayan her yeri yıkabileceklerini söyledi. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam ise ruhsatlı olduklarını ve işletmelerin ilçe istihdamına ve ekonomisine fayda sağladığını, ilçede kavga gibi olayların bittiğini söyledi.