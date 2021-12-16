Kaçağı yıktı diye istifaya çağırdı

Daha önce partisindeki tacizi savunan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın skandalları bitmek bilmiyor. Karaca bu sefer de kaçak villayı yıkan Belediye Başkanı Önder Tanır’ı istifaya çağırdı
Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, Bursa'nın Kestel ilçesinde, birinci dereceden SİT alanına, kafasına göre süper lüks bir villa yaptırdı. Daha sonra yapılan denetimlerde binanın kaçak olduğu tespit edildi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bina için yıkım talimatı verdi. Ekipler kaçak binayı kısa sürede yerle bir etti. Villa sahibi gurbetçi, belediye yetkililerine rüşvet verdiğini, ancak buna rağmen binasını yıktıklarını söyledi. Ancak savcılığa çağrılınca, yetkililere iftira attığını beyan etti. Partisindeki taciz ve tecavüz olaylarının önüne bir türlü geçemeyen ve hatta 17 yaşındaki partili bir kıza karşı yapılan taciz sonrası, "Kızın yaşı küçük değil büyüktü" diyerek tacizi savunan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, önceki gün basın toplantısı düzenleyerek bu konuyu gündeme getirdi. Karaca, kendi partililerinin ve basın mensuplarının ilgi göstermediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Karaca, Kestel İlçesinde kaçak bir yapıya yıkım emri veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı istifaya davet etti.
İLGİ OLMAYINCA SİNİRLENDİ
Düzenlediği basın toplantısına kimsenin ilgi göstermemesi, hiçbir gazetecinin katılmaması, İsmet Karaca'yı daha da öfkelendirdi. Karaca "Bursa'nın yerel basını susturulmuş. Nasıl susturulduklarını herkes biliyor" diyerek, basını da karalamaya kalkıştı. Kestel ilçesindeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili olarak, basının görevini yapmadığını belirten CHP İl Başkanı Karaca'nın tuhaf suçlamalarını kimse ciddiye almadı.