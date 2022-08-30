Kaçak avcılığı ‘marka’ uygulaması önleyecek

İstanbullu balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için son hazırlıklarını yaparken kaçak avcılık için de yeni önlemler alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 'marka' uygulaması hayata geçirdi. Ekipler, üzerinde 'QR' kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları balıkçıların ağlarına taktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Marka takmayanlara idari para cezası uygulanacak. Markala nmamış ağlarla 1 Eylül itibariyle denize çıkarlarsa kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve ağlarına el konulacak" dedi.