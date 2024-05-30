Kaçak evlere geçit yok

Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house" adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine, Edirne Valiliği tarım alanlarını koruma amacıyla çalışma başlattı. Yapıların bir kısmı sahipleri tarafından kaldırılırken İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentteki çiftçi kuruluşları, üreticiler ve muhtarlar da Edirne Valiliği'nin yaptığı çalışmalara düzenledikleri basın açıklamalarıyla destek verdi.Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlar ve çiftçilerle Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi. Kaçak yapılaşmanın tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz etkilediğini belirten Kemik, kentte son günlerde tüzel kişilerin kooperatif kurarak tarım arazilerini satın aldığını ve bu alanlara izinsiz yapılar inşa ettiğini kaydetti. Bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğünü anlatan Kemik, "Tarım arazilerine konan yapıların aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretim amacından tamamen çıktığı gözlemlenmiştir" dedi. AAKeşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, salgın hastalıklar ve savaşların gıdaya erişimin önemini ortaya koyduğunu bu nedenle tarım arazilerinin hassasiyetle korunması gerektiğini vurguladı. Kemik, "Toprak Koruma Kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız" dedi.