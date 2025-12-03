Kaçak göçmenler konteynerde yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda bir konteynerde 44 düzensiz göçmenin yakalandığını, gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçısından 9'unun tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu yabancıların daha önce ülkemize gelip düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi. Türkiye göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan çıkmıştır."