Kaçak ve usulsüz hayvan kesimine baskın

Adana'da kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yaptığı tespit edilen işyerine polis, zabıta ve tarım il müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından etler imha edilirken işyeri de mühürlendi. Ayrıca işyerine yaklaşık 150 bin TL para cezası kesildi.

Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren kasap dükkanında kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığı yönünde ihbar alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu arada Seyhan Zabıta Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de adrese sevk edildi. İşyerinde yapılan kontrollerde usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığı tespit edildi.

Ekipler işyerine kaldırım işgalinden 977 TL, kaçak kesimden 2020 TL, kesimhane dışında kaçak kesimden 146 bin TL cezai işlem uyguladı. İşyeri ekipler tarafından mühürlenirken, etler ise imha edildi.