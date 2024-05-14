Kaçakçı müdürden pişkin savunma

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla ülkemizin endemik türdeki hayvanları ve bu hayvanlara ait zehirleri yurtdışına kaçırmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Prendini'ye sevk edildiği mahkemece yurda giriş yasağı verildi. Prendini'nin asistanıyla birlikte 26 Nisan günü Türkiye'ye geldiği, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Bilimsel çalışma" diyerek resmi izin aldığı, aldığı izinde ülkemizden hiçbir malzeme, canlı veya ürünün çıkışını yapamayacağının vurgulanmasına rağmen yasağa uymadığı belirtildi. Prendini, "Hayvanları Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladım. Araştırma yapacaktım. Uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Yasadışı olduğunu bilmiyordum" dedi.