Kaçarken çocuğa çarpan araçtan 5 tabanca ve 1 Kalaşnikof çıktı

Giriş Tarihi: 3.9.2025 11:02 Son Güncelleme: 3.9.2025 11:19

Adana'da sürücüsünün polisin ihtara uymadığı takiple durdurulan hafif ticari araçtan 5 ruhsatsız tabanca ile 1 Kalaşnikof piyade tüfeği çıktı. Aracıyla girdiği ara sokakta önce bir çocuğun kullandığı bisiklet ile park halindeki 5 otomobil ve elektrik direğine çarpan sürücü B.Y. ile yanındaki O.B., gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde devriye görevi yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracın sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü B.Y. ile yanındaki O.B., araçla ara sokağa girerek, kaçtı. Polisin takip ettiği hafif ticari araç, sokakta bisiklet süren bir çocuğa, park halindeki 5 otomobil ile elektrik direğine çarptı.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çevresini sardığı araçtaki B.Y. ve O.B., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, Kalaşnikof piyade tüfeği ile 26 mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

