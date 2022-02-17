Kaçırılan evladı için eyleme oruç tutup katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şuana kadar 34 ailenin evladına kavuştuğu eyleme 2 ailenin daha katılımıyla sayı 263'e yükseldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 yıl önce 18 yaşında kaçırılan oğlu Mahmut için eyleme oruç tutarak katılan anne Bedriye Uslu, "Bu eyleme katılmaya annelerin evladına kavuştuğunu görünce katıldım.

Oruç tutarak eyleme katıldım. Burada oruçlu bir şekilde evladımı kandırıp götürenlere ve oğluma sesleniyorum. Anne olarak evladımı kandırıp dağa götürenlere hakkımı helal etmiyorum. Oğlum Mahmut, sana oruç ağızıyla çağrıda bulunuyorum; anneni üzme artık, devletine teslim ol" dedi. Üç çocuğunun özürlü olduğunu belirten anne Uslu, sağlıklı olan oğlu Mahmut'un kaçırıldığına dikkat çekti. Hakkâri'de 12 yıl önce daha 12 yaşındayken kaçırılan oğlu Çetin için katılan baba Ashat Akın ise, evladının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, anneler ile birlikte tüm çocukların ailelerine kavuşması için mücadele edeceğini söyledi. Öte yandan, Diyarbakır annelerin eylemi yarın (bugün) 900'üncü gününe giriyor. Aileler, 900'üncü gün nedeniyle 'Anneler nöbette, Türkiye nöbette, teröre geçit yok' yürüyüşü ile çocuklarını isteyecek.