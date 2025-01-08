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Giriş Tarihi: 8.1.2025 15:08 Son Güncelleme: 8.1.2025 15:19

Kaçırma değil, firar çıktı: Ücret ödememek için kaçmış!

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi olduktan sonra ücret ödemek istemeyen yabancı uyruklu bir ailenin bebeklerini alıp kaçması hastaneyi ayağa kaldırdı. İlk başta bebek kaçırma olarak değerlendirilen ve güvenlik birimlerini harekete geçiren olayın kaçırma olmadığı anlaşılınca görevliler rahat bir nefes aldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kaçırma değil, firar çıktı: Ücret ödememek için kaçmış!

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, 1 Ocak 2025 tarihinde hastaneye giriş yapılan 10 aylık bebek tedavisinin tamamlanmasının ardından çocuk doktoru tarafından taburcu edildi. Yabancı uyruklu aile çıkış işlemlerini yaparken ücret ödemeleri için hastanenin mutemetlik birimine yönlendirildi. Bu sırada bebeği alan anne ve baba ücreti ödememek için kaçmaya çalıştı.

Olayı görenlerin bebek kaçırma olarak şüphelenip yetkililere bildirmesi üzerine hastanede "Pembe kod" verildi. Hastanede giriş ve çıkışlar tutulurken, yakalanan kişilerin bebeği kaçırmadıkları, ücret ödememek için gizlice hastaneden ayrılmaya çalışan anne ve babası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili hastane polisi tarafından aile hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaçırma değil, firar çıktı: Ücret ödememek için kaçmış!
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