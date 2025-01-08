Kaçırma değil, firar çıktı: Ücret ödememek için kaçmış!

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, 1 Ocak 2025 tarihinde hastaneye giriş yapılan 10 aylık bebek tedavisinin tamamlanmasının ardından çocuk doktoru tarafından taburcu edildi. Yabancı uyruklu aile çıkış işlemlerini yaparken ücret ödemeleri için hastanenin mutemetlik birimine yönlendirildi. Bu sırada bebeği alan anne ve baba ücreti ödememek için kaçmaya çalıştı.

Olayı görenlerin bebek kaçırma olarak şüphelenip yetkililere bildirmesi üzerine hastanede "Pembe kod" verildi. Hastanede giriş ve çıkışlar tutulurken, yakalanan kişilerin bebeği kaçırmadıkları, ücret ödememek için gizlice hastaneden ayrılmaya çalışan anne ve babası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili hastane polisi tarafından aile hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.