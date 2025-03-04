Kadavranın böbreğiyle sağlığına kavuştu

Konya'da yaşayan Muhammet Emirhan Mücevher'e (21), baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle başvurduğu hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Üç yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Mücevher'e kadavradan alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan genç hasta, "Böbrek, 3 kişi içinden bana uygun çıktı. Gece ameliyata girdim. Diyalize girmemek gerçekten çok güzel bir şey, kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımı diyalize göre düzenliyordum, kısıtlıydım. İnşallah hepsi düzelecek. Hayata yeniden başladık" dedi. AA