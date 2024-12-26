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Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:26

KADEM'den Sıla bebek açıklaması: Adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekirdağ'da canice hayattan koparılan Sıla bebeğin duruşması öncesi açıklamalarda bulundu. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, "Bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız" diye konuştu.

İHA
KADEM’den Sıla bebek açıklaması: Adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Tekirdağ adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız" dedi.


Sıla bebeğin adım adım ölüme sürüklendiği dehşet verici olay karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Görgül, "Davaya müdahil olma talebinde bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yaşam hakkını savunmak, adalet ve vicdan adına hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgül, kamuoyunun dikkatini bu önemli davaya çekmek için destek çağrısında bulundu.

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KADEM'den Sıla bebek açıklaması: Adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız
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