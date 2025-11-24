KADEM’den ‘Turuncu Nokta’ çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 26 yıl önce ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde farkındalık kampanyası hazırladı. Bu yılın kampanyasını, üzerinde turuncu bir rozet bulunan özel görselden ilhamla "Şiddete karşı hep birlikte. Turuncu rozetini tak, farkında ol" sloganı ile duyuran KADEM, kampanyanın lansmanını bugün saat 19.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Etkinliğe, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve kampanyanın kamu spotunda yer alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte çok sayıda davetlinin katılacağı açıklandı.





TURUNCU NOKTA

Kadına şiddetle mücadelenin sembolünün "Turuncu Nokta" olduğunu belirten KADEM, şu açıklamayı yaptı: " Kadınların güvende olduğu bir toplum, ancak herkes 'Ben de varım!' dediğinde mümkün! KADEM, kadının yanında, şiddetin tam karşısında. KADEM olarak herkesi tek bir noktada buluşturacak güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: Farkına var, sessizliği boz, rengini belli et, şiddeti durdur!"