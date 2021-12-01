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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:47 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:36

Kaderin böylesi: Babası ve kardeşinden sonra kendisi de Karbonmonoksit gazına kurban gitti

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kaderin böylesi: Babası ve kardeşinden sonra kendisi de Karbonmonoksit gazına kurban gitti

Nevşehir'de yalnız yaşayan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Babası ve kardeşinin de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 3 çocuk babası Kemal Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kemal Şengül'ün babası Seyit Şengül'ün 18 yıl önce, avukat olan kardeşi Köksal Şengül'ün de babasından bir yıl sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi.

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Kaderin böylesi: Babası ve kardeşinden sonra kendisi de Karbonmonoksit gazına kurban gitti
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