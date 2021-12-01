Kaderin böylesi: Babası ve kardeşinden sonra kendisi de Karbonmonoksit gazına kurban gitti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 3 çocuk babası Kemal Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kemal Şengül'ün babası Seyit Şengül'ün 18 yıl önce, avukat olan kardeşi Köksal Şengül'ün de babasından bir yıl sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi.