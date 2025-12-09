KADES ile yardım istedi, cinayeti jandarma önledi

Edinilen bilgiye göre, Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti.

Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.