KADES kullanıcısı sayısı 4 milyonu aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, başarısıyla uluslararası ödül alan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) Fransa ve Belçika'da örnek alındığını söyledi.Uygulamanın 27 Ekim itibarıyla 4 milyon 105 bin kez indirildiğini açıklayan Soylu, KADES'ten gelen 536 bin ihbarın 318 binin gerçek ve tehlike içeren ihbarlar olduğunu ve tümüne müdahale edildiğini aktardı. Soylu, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Acil Durum Merkezi'nde (GAMER) riski yüksek vakalarda mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçelerin 7 gün 24 saat izlenebildiğini, aynı anda 1500 vakanın takip edilebildiğini bildirdi. Soylu "Uzaklaştırma kararı olan erkek, kadına yaklaştığında sistem uyarıyor ve ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Şu ana kadar 1950 vakayı izledik, halen 747 vakanın izlemesi de devam ediyor" dedi.Emniyet ve Jandarma'da toplam 1247 yerde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kurulduğunu belirten Bakan Soylu, polis merkezi ve jandarma karakollarındaki güven masalarında 3 bin kadın personel görevlendirildiğini belirtti. "Kadına El Kal-ka-maz" adını verdikleri yeni bir proje başlattıklarını aktaran Soylu, "Bu projeyle erkek odaklı yaygın bir bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar tam 5 milyon erkeğe ulaştık. Kadın cinayetlerinde geçen yıla göre yüzde 8'lik bir azalış var. Yani bir iniş trendi var" diye konuştu.