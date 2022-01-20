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Giriş Tarihi: 21.1.2022

KADES kurtardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
KADES kurtardı

Adana’da, boşanma aşamasındaki koca, eşinin kaldığı babasının evini bastı. Saldırıya uğrayan genç kadın, KADES’i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı

Adana'da 28 yaşındaki Mustafa S., kendisini terk edip boşanma davası açan Sevgi S.'nin (23) sığındığı babasının evini bastı. Genç kadın, KADES üzerinden 'panik butonu'na basıp yardım istedi. Eve polisten önce gelen Osman B., önce eniştesiyle etti daha sonra da pompalı tüfekle ona ateş etti. Kayınbiraderinden kurtulmayı başaran Mustafa S., eşinin bulunduğu eve girmek isterken, ekiplerin olay yerine geldiğini görünce kaçtı; Osman B. de gözaltına alındı.

'PANİK BUTONU'NA BASTI
Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Akkuyu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Sevgi S., kendisine şiddet uygulayan eşi Mustafa S.'yi terk edip baba evine sığındı; kocasına da boşanma davası açtı. Bu durumu hazmedemeyen Mustafa S:, kayınbabasının evini bastı; Sevgi S. de cep telefonuna yüklediği; 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) üzerinden 'panik butonu'na basıp yardım istedi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Uyarı üzerine Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Sevgi S.'nin erkek kardeşi Osman B. ile eniştesi Mustafa S. arasında kavga çıktı. Daha sonra Osman B., kendisine ait pompalı tüfekle Mustafa S. ye ateş etti.

KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRDİ
Mustafa S., hasmından kurtulup, sonrasında eşinin bulunduğu eve girmek isterken, bu esnada olay yerine gelen polisi gördü ve gecenin de karanlığından faydalanarak kaçıp izini kaybettirdi. Ekipler, pompalı tüfekle ateş açan Osman B.'yi gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen Osman B., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfür edip, saldırı girişiminde bulundu. Ekipler, her yerde Mustafa S.'yi arıyor

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