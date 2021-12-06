KADES’e dokundu hayatta kaldı

İstanbulGaziosmanpaşa'da, 29 yaşındaki Ayşegül G., 5 Aralık sabahı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan imam nikâhlı eşi İsmail G. (35) evine gelince, önceden telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulundu. Polis, ruhsatsız silahla evde alıkonulan genç kadının çağrısını alır almaz harekete geçti. Adrese giden ekipler, kadını kurtardı. Silahı kafasına dayayan İsmail G. ise Özel Harekât tarafından dirseğinden vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan ve tedavisi için hastaneye götürülen İsmail G.'nin ruhsatsız tabancasına da el konuldu. KADES uygulaması sayesinde muhtemel bir cinayetten kurtulan mağdur kadın, koruma altına alındı. Emir SOMER / SABAH