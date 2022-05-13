Kadıköy’de baş aşağı kayalıklara sıkışan genç 3.5 saatte kurtarıldı

Olay, Kadıköy Moda Sahili'nde 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Güven Moğul, sahilde bulunan kayalıklarda yürürken kulaklığını kayalıkların arasına düşürdü. Kulaklığını almak için başını kayalıkların arasına uzatan Güven Moğul, bir anda kayarak baş aşağı kayaların arasında sıkıştı. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3.5 SAATE KURTARILDI
İtfaiye ekipleri bölgede önlem alırken sahildeki tonlarca ağırlıktaki kayaların kaldırılması için olay yerine iş makinesi ve vinç çağrıldı. İş makinesi ve vinç yardımıyla kayalar yerinden tek tek kaldırıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışmanın ardından kayalara sıkışan genç kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven Moğul, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.