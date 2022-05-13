Kadıköy’de baş aşağı kayalıklara sıkışan genç 3.5 saatte kurtarıldı

3.5 SAATE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri bölgede önlem alırken sahildeki tonlarca ağırlıktaki kayaların kaldırılması için olay yerine iş makinesi ve vinç çağrıldı. İş makinesi ve vinç yardımıyla kayalar yerinden tek tek kaldırıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışmanın ardından kayalara sıkışan genç kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven Moğul, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.