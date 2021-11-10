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Giriş Tarihi: 10.11.2021 01:20 Son Güncelleme: 10.11.2021 01:44

Kadıköy’de boru patladı! Su metrelerce havaya fışkırdı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de boru patladı! Su metrelerce havaya fışkırdı

Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde İSKİ’nin çalışması sırasında patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) görevlileri, bilinmeyen bir sebeple su borusunu patlattı. Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Kadıköy’de patlayan su borusundan metrelerce su havaya fışkırdı | Video


SU UZUN SÜRE BOŞA AKTI


Zaman zaman bina boyuna yükselen su sebebiyle çevrede su birikintileri oluştu. Uzun süre boşa akan su görevlilerin boruya gelen suyu kesmesiyle son buldu. Görevliler, iş makinesiyle borunun patladığı alanda çalışma yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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Kadıköy’de boru patladı! Su metrelerce havaya fışkırdı
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