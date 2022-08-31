Kadıköy’de eski karısının iki arkadaşını yaralayan saldırgan 3 saatte gözaltına alındı

Kadıköy Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evde 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir süre önce boşandıkları öğrenilen İlhan A. daha önce birlikte yaşadıkları eve geldi. Burada eski eşi Melike Ö'yü iki arkadaşıyla birlikte gören İlhan A. krize girerek Melike Ö'nün iki arkadaşını bıçakladı. Melike Ö'nün yara almadan kurtulduğu olayda yaralılar kendi imkânlarıyla dışarıya çıkarken İlhan A. kendisini eve kilitledi.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kendisini eve kilitleyen İlhan A'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çilingir yardımıyla kapının açılması sonrasında İlhan A. yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alınabildi. Şüpheli Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. İlhan A- Melike Ö. Çiftinin iki çocukları olduğu ve olay sırasında evde bulunmadıkları belirtildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.