Kadıköy’de korkulukları aşan otomobil asılı kaldı!

Olayın görgü tanığı Ahmet Gündoğdu, "Televizyon izliyordum evde. Bir anda bir gürültü duydum. Çıkıp baktığımızda arabayı bu şekilde gördük. Yaralı falan yok. Sadece gürültüye çıktık. Bayağı bir ses çıktı. Korkudan panikledik. Sadece ben değil, binadaki herkes korkusundan dışarıya çıktı. Ara sokakta böyle bir kaza olması normal değil. Bizimde ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor" ifadelerini kullandı.