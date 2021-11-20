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Giriş Tarihi: 20.11.2021 02:46

Kadıköy’de park halindeki 4 araca çarpan otomobil takla attı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de park halindeki 4 araca çarpan otomobil takla attı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan aralarında ünlü spor yorumcusu Uğur Meleke’nin de aracının bulunduğu 4 otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Kaza, 23.30 sıralarında Kadıköy Kzıltoprak Bağdat Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobil, özel bir hastanenin önünde aralarında ünlü spor yorumcusu Uğur Meleke'nin de aracının bulunduğu park halindeki 4 otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

POLİS İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan ve çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy’de park halindeki 4 araca çarpan otomobil takla attı
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