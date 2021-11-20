Kadıköy’de park halindeki 4 araca çarpan otomobil takla attı

POLİS İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan ve çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.