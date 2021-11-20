Kadıköy’de park halindeki 4 araca çarpan otomobil takla attı

Kaza, 23.30 sıralarında Kadıköy Kzıltoprak Bağdat Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobil, özel bir hastanenin önünde aralarında ünlü spor yorumcusu Uğur Meleke'nin de aracının bulunduğu park halindeki 4 otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
POLİS İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan ve çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.