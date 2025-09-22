Kadıköy’de sokak ortasında dehşet! Tokat atıp bayılttı yetmedi etraftakilere bıçak çekti! ’Kızımı okula götüremiyorum’

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde bir ortaokulun çıkışında yaşandı. Kızı M.Y.'yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletiyle yola çıkan Fati Yılmaz (41), daha önce aralarında husumet bulunan Ahmet S.'nin kullandığı 3 tekerlekli aracın sıkıştırmasıyla karşılaştı.
İŞTE O DEHŞET ANLARI!
OKUL ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNDÜ
Fati Yılmaz'ın ifadesine göre, Ahmet S. aracını motosikletine iki kez çarptıktan sonra bir anda yüzüne tokat atarak vurmaya başladı. Olay anında çevrede bulunan diğer veliler ve öğretmenler araya girerek kadını kurtarmaya çalıştı.
BIÇAK ÇEKTİ, KALP HASTASI KADIN BAYILDI
Tartışmanın büyümesiyle Ahmet S., eline bir bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditler savurmaya başladı. Bu sırada olay yerindeki bir kalp hastası kadın, yaşanan korkuyla bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler bayılan kadına yardım ederken, bazıları da kaçmaya çalışan saldırganın plakasını polise bildirdi.
Tüm bu dehşet anları, Ahmet S.'nin aracının arka koltuğunda oturan kendi çocuğunun gözleri önünde yaşandı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.
SALDIRGAN VELİ TUTUKLANDI
Olay sonrası harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgileri üzerinden saldırgan Ahmet S.'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet S.'nin daha önce de Fati Yılmaz'a hakaret ettiği ve aralarında yaklaşık 4 aydır husumet olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Ahmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK, ÇOK KORKUYORUM"
Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Fati Yılmaz, korkusunu dile getirdi. "Motoruma çok sert bir şekilde arkadan çarptı. Sarsıldık, kızımla motordan düşecek gibi olduk. İki kere motora çarptı, ne oluyor dememe kalmadı, ikinciden sonra suratıma tokat atıp vurmaya başladı" diyerek olayı anlattı.
Yılmaz, kendisinin ve çocuğunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, "Kızımın da benim de can güvenliğimiz yok, çok korkarak okula götürüyorum. Bu şahıs benim de çocuğumun da psikolojisini altüst etti. Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın" dedi. Bu olay, velilerin ve öğrencilerin güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattı.