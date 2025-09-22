Kadıköy’de sokak ortasında dehşet! Tokat atıp bayılttı yetmedi etraftakilere bıçak çekti! ’Kızımı okula götüremiyorum’

Yılmaz, kendisinin ve çocuğunun can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, "Kızımın da benim de can güvenliğimiz yok, çok korkarak okula götürüyorum. Bu şahıs benim de çocuğumun da psikolojisini altüst etti. Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın" dedi. Bu olay, velilerin ve öğrencilerin güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattı.