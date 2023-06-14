Kadın ağır ceza başkanına mahkemede ağır hakaret! Uyuşturucudan ceza alınca gözü döndü

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıl hapse mahkûm edilen sanık cezaya sinirlenince heyete saldırdı. 9 Haziran 2021 tarihinde şeffaf poşetlerde satışa hazır halde uyuşturucu maddesi bonzai ve çeşitli sentetik uyuşturucularla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE SATICILIĞINDAN YARGILANDI

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticreti Yapmak' suçundan iddianame düzenlenen şüpheli Ağır Ceza Mahkemesine çıktı.

15 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme yapılan yargılama sonunda 35 yaşındaki Soner D.'nin uyuşturucu sattığının sabit olduğunu belirterek 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı zamanda sanığın tutukluluk halinin devamına kararını verdi.

MAHKEME BAŞKANI VE HEYETE AĞIR SÖZLER

Aldığı ceza karşısında öfkelenen sanık mahkeme heyeti kadın başkana ve üyelerine, '15 yıl cezayı ne kadar kolay veriyorsunuz. Sizin adaletinizi s.. Senin a..na k…ım, a…un ka..sı' şeklinde ağza alınmayacak sözler sarf etti. Mahkeme tarafından tutanağa zapt edilen sözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapse mahkum edilen sanık hakkında bu kez 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenilen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.