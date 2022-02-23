Kadın doktora öldüresiye darp

Ankara’da bir kişi, raporsuz almak istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı. Doktorun başını masaya ve duvara vurup üzerine oturarak nefessiz bıraktı. Doktorun imdadına hastane personeli yetişti
Sağlıkta şiddetin adresi bu kez Ankara oldu. Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, raporsuz şekilde ilaç almak isteyen Feray Y.'nin şiddetine maruz kaldı. Doktora yönelik saldırı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde yaşandı. Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a farklı bir ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, o ilaç için özel rapor alınması gerektiğini aksi halde ilacı yazamayacağını söyledi.
DEFALARCA VURDU
Feray Y. bunun üzerine doktora saldırdı. Feray Y, doktor Bakar'ın başını tutup defalarca masaya vurdu. Yere düşen doktorun göğsünün üzerine oturan Feray Y. doktorun başını bu kez duvara vurdu. Hastane personeli tarafından kurtarılan doktor çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Feray Y.'nin ifadesinde, migren ve fibromiyalji hastalığının olduğunu ve bu nedenle düzenli ilaç kullandığını kaydederek, "Doktor bana art niyetli davrandı. Raporum herhangi bir eczaneden çıkarılabileceği için eşim eczaneye gitti. Ben doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Bana saldırdı. Ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Dengesini kaybedip sandalyesiyle yere düştü. Bağırmaya başladı. Doktordan şikâyetçiyim" dedi. Uğradığı saldırı nedeniyle beyin kanaması riski bulunan Dr. Ebru Ergin Bakar ise, "İlacın psikiyatrik bir ilaç olduğunu, yazma yetkim olmadığını söyledim. 'Benim pskiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'Raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Saçlarımdan tutarak başımı masaya vurdu ve nefes almamı engelledi. 3-4 kez başımı masaya vurdu. Yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Beyin kanama riskim devam ediyor" diye konuştu.
Bakan Koca:Yerleri hapis
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ise olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.