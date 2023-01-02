Kadın doktoru darbeden 2 kişiye gözaltı

MersinŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Tuğba Karakaş'ı görevi başında darbettikleri belirtilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Tuğba Karakaş dün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ile yanındaki S.V. adlı kadın odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., Tuğba Karakaş'ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.İl Sağlık Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Meslektaşımız, muayene yaptığı esnada odaya giren başka bir hasta ve yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Hastane güvenliği ve kolluk güçlerimizce olaya anında müdahale edilmiştir. Bakanlığımızca hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz."