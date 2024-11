Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi

Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ayvalık Belediye Tiyatrosu "Hatırla Ey Peri" oyunuyla perdeleri araladı. Hatırla Ey Peri oyunu farklı bir kadın hikâyesi olması ve oynandığı sahnelerde yüksek reaksiyon alması nedeniyle açılış oyunu olarak tercih edildi. Festivalin ikinci gününde Mitolojide Kadın, Festivalde Kadın! Söyleşisinin ardından sahne alan 'Siluet' adlı sözsüz müzikli tiyatro oyunu izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festivalin üçüncü gününde ise 'Kurtuluşun Kadınları' oyunu sahne aldı. Sanatseverler üç gün süren festivalde tiyatroya doydu. Erdemlili vatandaşları her daim kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, " Kadına şiddetle mücadele günü vesilesiyle 1. Erdemli Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivalimizi başlatmış bulunmaktayız. Erdemli halkımızın da festivale yoğun bir ilgisi vardı, herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"FESTİVAL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI"

Tiyatro festivaline yediden yetmişe vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Oyunu çok beğendiğini ifade eden Aslı Doğan, "Oyunu çok beğendim. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Bu tarz festivallerin devam etmesini diliyorum" diye konuştu. Kadına şiddetin her türlü karşısında olduklarını ifade eden Buse Yılmaz, " Kadınlar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız" diye konuştu. Kadın olmazsa hiçbir şeyin olmayacağını ifade eden Şule Özkan, " Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey kadınla. Kadın evin direğidir, aileyi yöneten, evin geçimini sağlayan, aile ile ilişkilerini düzenleyen, emektarıdır yani ailenin" diye konuştu. Kadının çok kutsal olduğunu ifade eden Serhat Eskici, " Kadın demek, doğa demek, varoluş demek. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi Kadın insan, biz insanoğlu" diye konuştu.