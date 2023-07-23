Haberler Yaşam Haberleri Kadın müşteriyi darp eden taksici yakalandı
Giriş Tarihi: 24.7.2023

Kadın müşteriyi darp eden taksici yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadın müşteriyi darp eden taksici yakalandı
İstanbul Beyoğlu'da yabancı uyruklu kadın turisti darp ederek kanlar içinde bırakan taksici A.K. gözaltına alındı. Yenişehir Mahallesi Safa Meydanı Sokak'ta 20 Temmuz sabahı 05.45 sıralarında, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförü ile yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Kadını tekmeleyerek darp eden taksici, kadının durdurmaya çalışmasına rağmen taksiyi üzerine sürerek kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri taksi şoförü A.K'yi gözaltına aldı. A.K'nin taksiye binen müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını, kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Taksi sürücüsünün "kasten yaralama" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Burası Afrika değil, Marmaris
SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hindistan'da İslamofobi yine hortladı! İki cami için "15 gün içinde yıkım" kararı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın müşteriyi darp eden taksici yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA