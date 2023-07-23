Kadın müşteriyi darp eden taksici yakalandı

İstanbul Beyoğlu'da yabancı uyruklu kadın turisti darp ederek kanlar içinde bırakan taksici A.K. gözaltına alındı. Yenişehir Mahallesi Safa Meydanı Sokak'ta 20 Temmuz sabahı 05.45 sıralarında, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförü ile yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Kadını tekmeleyerek darp eden taksici, kadının durdurmaya çalışmasına rağmen taksiyi üzerine sürerek kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri taksi şoförü A.K'yi gözaltına aldı. A.K'nin taksiye binen müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını, kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Taksi sürücüsünün "kasten yaralama" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. -