Kadın otobüs şoförü, kalp spazmı geçiren yolcuyu sağlık ekiplerine ulaştırdı

Olay anında kendinden geçtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını belirten Mahmut Akdemir, "Kendimden geçtim. Havva Hanım'a da teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Şu an iyiyim" dedi.Emine Akdemir ise olay anında çok korktuğunu belirterek, "Gidiyorduk, beyim hastalandı birden. 'Boynum ağrıyor' dedi. Korkuttu bizi. Ondan sonra da midesi bulandı. Çok kötü oldu, boynu düştü. Sağ olsun şoförümüz 112'yi aradı. 'Hastaneye kavuştururum ben, hiç korkmayın' dedi. Otobüste de iki kişiydik, hiç kimse yoktu. Sağ olsun çok ilgilendi. Hastaneye kavuşturdular ambulansla. İyi ki varsınız, iyi ki sizler gibi insanlar var" diye konuştu. Havva İpekli de Mahmut Akdemir'i sağlıklı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Mahmut amcama çok geçmiş olsun. Böyle sağlıklı görmek beni çok mutlu etti. Çünkü Mahmut amca beni çok korkutmuştu" şeklinde konuştu. Öte yandan, yaşanan olay saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.