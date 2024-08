Kadın Yunus Polisler huzurun teminatı

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, bir ay boyunca aldıkları motosiklet sürüş ve temel asayiş eğitim kursunu tamamlayarak, Yunus Ekiplerinde göreve başladı. Kentte çeşitli bölgelerde asayiş uygulamalarına motosikletleriyle katılan kadın yunuslar, araçları durdurarak arama yaparken, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor. Erkek meslektaşları ile birlikte motosikletleriyle devriye gezen kadın yunuslara büyük ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"VAN'IN HUZURU İÇİN SOKLARDAYIZ"

Yunus polislerden Fatma Coşkun, "Bu kutsal görevi yapmaktan gurur, Van'da görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Motosikletli Polis Timleri olarak başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Vatandaşların güvenliği için suçu önlemek amacıyla devriye geziyoruz. Halkın topluca bulunduğu yerlerde farklı saatlerde ŞOK uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalarda GBT sorgulamalar, suç teşkil eden materyallerin yakalanması amacıyla önleme, aramaları yapıyoruz.

POLİSLERLE HATIRA FOTOLARI ÇEKTİRİYORLAR

Yeşim Ayık ise "8 yıldan bu yana polis memuruyum. Bu armayı onurla göğsümüzde taşıyoruz ve bu işi gururla yapıyoruz. Vatan ve millet sevgisi her şeye değer. Her işin zorlukları olduğu gibi bizim mesleğimizin de zorlukları var. Mesai mefhumu gözetmeksizin can başla çalışıyor olmamız bazen yorucu olabiliyor. Motosikletin ağırlığı bazen bizim için zorluk yaratabiliyor. Bizi bölgede gördüklerinde özellikler kadınlar ve çocuklar hem şaşırıyor hem de çok mutlu olup fotoğraf çektirmek isteyebiliyorlar" ifadesini kullandı.