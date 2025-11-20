Haberler Yaşam Haberleri ‘Kadına Şiddete Hayır’ dediler gökyüzüne balon bıraktılar
Giriş Tarihi: 20.11.2025

‘Kadına Şiddete Hayır’ dediler gökyüzüne balon bıraktılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Kadına Şiddete Hayır’ dediler gökyüzüne balon bıraktılar
Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde "Kadına Şiddete Hayır" etkinliğinde kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne balonlar bırakıldı. Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun ve müdürlük personeli katıldı. Vali Yılmaz, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi ile sürdürüyoruz" dedi. "Kadın ailedir aileni koru" "Kadına el kalkamaz", "20225 Aile Yılı, ailemiz geleceğiz" dövizleri taşındığı etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kadına Şiddete Hayır’ dediler gökyüzüne balon bıraktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz