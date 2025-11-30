Kadına şiddete sıfır tolerans

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026- 2030 yıllarını kapsayan V. Ulusal Eylem Planı'nı devreye aldı. Plan kapsamında kadın cinayetlerini izleyip analiz edecek Kadın Cinayetleri İzleme Merkezi-Gözlemevi (Femicide Observatory) oluşturulacak.

BİLİMSEL İZLEME

Yeni plan, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle kadın güvenliğini artırmayı hedefliyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Almanağı hazırlanarak projeler ve iyi uygulamalar takip edilecek. Kadın Cinayetleri İzleme Merkezi ile Türkiye'ye uygun kurumsal tasarım geliştirilecek. Ulusal Sempozyum ile çok boyutlu araştırmalar ve bilimsel üretim teşvik edilecek. Erkeklerin mücadeleye katılımı için olumlu erkeklik, babalık rolleri ve şiddetsiz iletişim temelli atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca camiler, Kuran kursları ve Diyanet kanallar aracılığıyla şiddetin dini ve ahlaki değerlerle bağdaşmadığı mesajları verilecek.

GÜVENLİK ZORUNLULUĞU

Şehir geri bildirim sistemiyle vatandaşlar riskli bölgeleri raporlayacak. Kampüslerde güvenlik kriterleri belirlenecek, ekranın köşesinde (ALO 183, ŞÖNİM, KADES) görünür şekilde yer alacak. Şiddet uygulayanlara psikososyal müdahale detaylandırılacak, bağımlılar için psikometrik ölçme araçları geliştirilecek. Duygu düzenleme, empati, öfke kontrolü gibi düzeyleri ölçmeye yönelik bilimsel temelli psikometrik ölçme aracı geliştirilecek.