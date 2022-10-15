Kadına şiddeti önlemek isterken şehit düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan eşinin yanına giden Gökhan N. (36), kadını darp etmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kadına Şiddetle Mücadele biriminde görevli polis Semih Altıntaş (46) olaya müdahale etmek istedi. Darp olayının yaşandığı dairenin kapısını çalan Altıntaş, kapıyı açan olmayınca balkondan daireye çıkıp kadını kurtarmak istedi.Bu sırada Gökhan N. eşini balkona çıkarıp aşağı atmakla tehdit etti. Binanın 2'nci kat balkonundan 3'ncü kata çıkmak isteyen polis memuru Altıntaş, tutunduğu demir parmaklığın kopması sonucu beton zemine düştü.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altıntaş, kurtarılamadı. Çok sayıda sabıkası bulunan ve eşini darp eden Gökhan N. ise olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Şehit polisin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.