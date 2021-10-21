Kadına şiddette "pes" dedirten savunma! Erkek sanıp hastanelik etti





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda kadın sürücüye saldıran Mehmet Salim B., "Saçı kısaydı. Ben onu erkek sandım. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım.