Kadına yönelik şiddet araştırması... Yüzde 28’i psikolojik yüzde 12’si fiziksel şiddete uğradı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024 yılı Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın sonuçlarına göre yaşamının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28.2'si psikolojik, yüzde 18.3'ü ekonomik, yüzde 12.8'i ise fiziksel şiddete uğradı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sonuçlara ilişkin "Elde edilen veriler, hem mevcut politikalarımıza hem de gelecekteki çalışmalarımıza yön vererek, veri odaklı politikalar geliştirmemize katkı sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.

TÜİK, 15-59 yaş grubundaki 18 bin 275 kadın ile görüşerek gerçekleştirdiği 2024 yılı Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, yaşamının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28.2'si psikolojik, yüzde 18.3'ü ekonomik, yüzde 12.8'i ise fiziksel şiddete uğradı. Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendiğinde, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete en yüksek oranda 35-44 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı. Yaşamının herhangi bir döneminde maruz kalınan şiddet değerlendirildiğinde, boşanan kadınların yüzde 62,1'i psikolojik, yüzde 42,5'i ekonomik, yüzde 41,5'i ise fiziksel şiddete maruz kalırken; evli kadınların yüzde 26,4'ü psikolojik, yüzde 19,9'u ekonomik, yüzde 11,6'sı ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7'si psikolojik şiddete, yüzde 14,2'si dijital şiddete, yüzde 13,4'ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.

KADINLAR İÇİN DESTEK AĞI OLUŞTURACAĞIZ

Şiddet mağduru kadınlara yönelik travma odaklı profesyonel destek programlarını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: Bilimsel temele dayalı olarak geliştirilmiş programlarla, bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları gibi yöntemlerle kadınların psikososyal olarak güçlenmesine destek sağlayacağız. İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle entegre bir destek ağı oluşturacağız.