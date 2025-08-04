Kadını dövüp serbest kaldı, yetmedi bir de oğlunu tehdit etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Dudu Gez Çat (44), yaklaşık bir yıl önce, birinci katında oturduğu binanın girişindeki market işletmecisini binaya ait kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle belediyeye şikayet etti. Bu nedenle taraflar arasında gerginlik çıkarken, taraflar çeşitli nedenlerle birbirleri hakkında şikayetlerde bulundu. Çat, son olarak evine güvenlik kamerası taktırdı. Bunu istemeyen Yasin Mert kadınla tartışıp, küfürler etti. Bunun üzerine aşağıya inen Çat, Yasin Mert tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Talihsiz kadın ameliyat edilip, hastanede tedavi altına alınırken, Yasin Mert V., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJLARI

İddiaya göre Yasin Mert V., Çat'ın 18 yaşındaki oğlu Z.Ç'ye de sosyal medya hesabından hakaret edip, "Sen elime geçeceksin" şeklinde tehdit dolu mesajlar attı. Bunun üzerine Z.Ç., emniyete giderek şikayetçi olunca, Yasin Mert hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı. Dudu Gez Çat, "Ne benim nede ailemin can güvenliği yok. Serbest bırakılmayı fırsat bilip, tehditlerine devam ediyor. Beni ve ailemi kim koruyacak. Adalete güvenmek istiyoruz. Mağdur edilen biziz, korkarak yaşamak zorunda kalan yine biziz. Artık sesimiz duyulsun" dedi