Kadını öldürüp canına kıydı

Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren saldırgan, aynı silahla intihar etti. Edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu iddia edilen H.Ö. dün saat 19.00 sıralarında Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. adlı kadınla tarıştı. Silahını çekerek Y.K.'yı ağır yaralayan H.Ö., ardından kendi başına ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Y.K. da kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonrası ceset otopsi için morga gönderildi.