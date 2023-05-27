Kadınlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Yurduseven, yaşlı seçmenlerin elini öptükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyor. Yaşlı kadınlar Yurduseven'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve yarın ki seçimde O'nu yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"BİZDE ONU TERK ETMEYECEĞİZ"

Tarihi seçime bir gün kaldığı halde mahalle mahalle gezdiklerini belirten Yurduseven, "Yaşlı annelerimiz, teyzelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Rabbim onu muzaffer eylesin. Gözlerimiz yaşlı, ellerimiz dualı yüreğimiz elimizde pazar gününü bekliyoruz. Başkan Erdoğan bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Bizde onu terk etmeyeceğiz' diyor. Yarın inşallah ezici bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.