Haberler Yaşam Haberleri Kadınlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti
Giriş Tarihi: 27.5.2023 14:10 Son Güncelleme: 27.5.2023 14:53

Kadınlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ev ev gezerek ziyaret ettiği yaşlı kadınlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kadınlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Yurduseven, yaşlı seçmenlerin elini öptükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyor. Yaşlı kadınlar Yurduseven'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve yarın ki seçimde O'nu yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"BİZDE ONU TERK ETMEYECEĞİZ"

Tarihi seçime bir gün kaldığı halde mahalle mahalle gezdiklerini belirten Yurduseven, "Yaşlı annelerimiz, teyzelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Rabbim onu muzaffer eylesin. Gözlerimiz yaşlı, ellerimiz dualı yüreğimiz elimizde pazar gününü bekliyoruz. Başkan Erdoğan bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Bizde onu terk etmeyeceğiz' diyor. Yarın inşallah ezici bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti...
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
Hepsine bulaştırdı
CHP’lilerin dava ettiği şehit babası SABAH’a konuştu! “Kılıçdaroğlu ceza almam için Ankara’dan 3 avukatını gönderdi”
Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek seslendi: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim
PKK’nın paçavrasından Kılıçdaroğlu’na açık destek
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA