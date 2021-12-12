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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Kadir İnanır taburcu edildi

Kadir İnanır taburcu edildi
Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 20 Kasım'dan bu yana tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, taburcu edildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye götürülen İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ameliyat edilen ve bir süre yoğun bakımda kalan İnanır, durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise geçmişti. Ünlü sanatçı , hastaneden ayrılmadan önce otomobilinin içinden yaptığı açıklamada, tedavisi sürecinde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti. Kendisiyle ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirterek gazetecilere teşekkür eden İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanları en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran can suyu veren yerler" ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sanatçının hastaneden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Allah yolunu açık etsin. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte" dedi.

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Kadir İnanır taburcu edildi
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