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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Kadir Şeker olayı başımıza geldi’

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
‘Kadir Şeker olayı başımıza geldi’
Bursa'da işe giderken, tornavidayla telefonunu gasp etmeye kalkışan sabıkalı gaspçı Erkan Aysu'yu (31), çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Enes Kör'ün (21) annesi Zakire Çobanoğlu, "Mahallemiz güvenli değil. Oğlum o nedenle, 'Koruma amaçlı bıçak taşıyorum anne' diyordu. O gaspçı daha önce de birkaç kez oğlumun önüne çıkmış. O gün de 'Gel buraya' diye çağırıp, boğazını sıkmış. Karnına da tornavidayı dayayıp, 'Öldürürüm' deyip telefonunu istemiş. Kendini savunmasa ölecekti. Kadir Şeker olayı gibi oldu. Bizim de başımıza geldi" dedi.

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‘Kadir Şeker olayı başımıza geldi’
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