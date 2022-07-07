Haberler Yaşam Haberleri Kadir Şeker tahliye oldu
Giriş Tarihi: 8.7.2022

Kadir Şeker tahliye oldu

Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi öldürdüğü için 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker tahliye edildi

Kadir Şeker tahliye oldu
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Avukatları tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine itirazda bulundu. İtirazın 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip tahliye kararı verilmesi üzerine Şeker cezaevinden çıktı.



AİLESİYLE KUCAKLAŞTI
Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verilen Kadir Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bıkarıldı. Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Şeker, annesi Zeliha Şeker, babası Cengiz Şeker ve yakınlarına sarılıp hasret giderdi.

MAKTULÜN AİLESİNDEN TEPKİ
Şeker'in tahliyesine tepki gösteren maktül Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran, Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını söyledi. Tolga YANIK / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek?
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
EKREM KARAKAYA KİMDİR? Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'yi yasa boğdu
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
Son dakika: Fatma Girik'in mirasında kritik karar! Günay Girik'e uzaklaştırma kararı
SON DAKİKA: Dr. Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü! İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller temmuz 2022 listesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Şeker tahliye oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA