Kadir Şeker tahliye oldu

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Avukatları tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine itirazda bulundu. İtirazın 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip tahliye kararı verilmesi üzerine Şeker cezaevinden çıktı.Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verilen Kadir Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bıkarıldı. Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Şeker, annesi Zeliha Şeker, babası Cengiz Şeker ve yakınlarına sarılıp hasret giderdi.Şeker'in tahliyesine tepki gösteren maktül Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran, Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını söyledi./ SABAH