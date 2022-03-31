Haberler Yaşam Haberleri Kafede ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 31.3.2022 17:45 Son Güncelleme: 31.3.2022 18:10

Kafede ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kafede ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da 5 gündür kayıp olan ve bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun Kağıthane Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Muş’un Varto ilçesine gönderildi.

Kağıthane'de bir hastanede anastezi görevlisi olarak çalışırken 5 gün ortadan kaybolan ve bir kafenin tuvaletinde ölü olarak bulunan Seher Akkoyun (26) için Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seher Akkoyun'un babası Emin Akkoyun, Saima Akkoyun yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Emin Akkoyun yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında gençlerin zehirlenip kötü emellerine alet edilip katledildiğini belirten dedesi acılarının çok büyük olduğunu gençlerin bu kötülüklerden korunması gerektiğini söyledi.


Tabutun cenaze aracına konulması sırasında anne Saima Akkoyun ve yakınları son kez tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından Muş'un Varto ilçesine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması! Asgari ücret için Temmuz zammı olacak mı?
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında duyurdu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
Son dakika! Abdurrahim Albayrak SABAH Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafede ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA