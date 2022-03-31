Kafede ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kağıthane'de bir hastanede anastezi görevlisi olarak çalışırken 5 gün ortadan kaybolan ve bir kafenin tuvaletinde ölü olarak bulunan Seher Akkoyun (26) için Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seher Akkoyun'un babası Emin Akkoyun, Saima Akkoyun yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Emin Akkoyun yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında gençlerin zehirlenip kötü emellerine alet edilip katledildiğini belirten dedesi acılarının çok büyük olduğunu gençlerin bu kötülüklerden korunması gerektiğini söyledi.



Tabutun cenaze aracına konulması sırasında anne Saima Akkoyun ve yakınları son kez tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından Muş'un Varto ilçesine gönderildi.