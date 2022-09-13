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Giriş Tarihi: 13.9.2022 18:16 Son Güncelleme: 13.9.2022 19:00

İstanbul Sarıyer'deki çatışmada gözaltı sayısı 7 oldu

İstanbul Sarıyer’de bulunan ünlü bir AVM’deki kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Firarı şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Sarıyer’deki çatışmada gözaltı sayısı 7 oldu

Yunus Emre KAVAK / SABAHİstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM'de bulunan Galliard isimli kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre olay günü yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Azerbaycan uyruklu Rafik A. (36), Mahraj K. (27), Qulam İ. (24), Azer A. (28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza A. (33), Fatih Mehmet. (50), yaralandı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çatışmanın Azerbaycanlı ve Gürcistan uyruklu iki grup arasında çıktığı tespit edildi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı düşünülen çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Gözaltına alınanlardan 2'sinin Gürcistan 5'inin Azerbaycan uyruklu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişiler, kavganın neden çıktığını bilmediklerini iddia etti. Ancak iddialara göre iki grup arasında bir alacak verecek meselesi olduğu belirtiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞI YASAKLAR KONULDU

Çalışmalarda, yaralananlar arasında yer alan iki Azerbaycan uyruklu kişinin olayda yer aldığı tespit edildi. Diğer dört yaralının olayla ilgisinin olmadığı saptandı. Yaralanan Azerbaycan uyruklu kişilerden birinin silahı kullanan kişi olduğu belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Gürcistan uyruklu gruptan da 2 kişi silah kullandığı tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen 5 Gürcistan ve 4 Azerbaycan uyruklu kişi aranıyor. Şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Soruşturmada iki grubun Mayıs ve Eylül ayında Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi. Olay çok yönlü çalışmaya devam ediliyor

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İstanbul Sarıyer'deki çatışmada gözaltı sayısı 7 oldu
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